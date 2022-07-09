Последнее обновление: 09.07.2022 11:01

Представитель США заявила о 18 "фильтрационных лагерях" для украинцев

Замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен утверждает, что российские власти с помощью сотрудничающих с ними украинцев создали "фильтрационные лагеря" в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях, пишет New York Times.

"Выявлено не менее 18 мест фильтрации по обеим сторонам украинско-российской границы", - сказала она в четверг.

Москва, по-видимому, готовилась к процедурам фильтрации еще до начала вторжения в Украину, приводит ее позицию издание.

Украинцы, пытающиеся выехать из оккупированных российскими военными городов, не могут сделать этого, не пройдя через процесс, который называют фильтрацией, рассказывала ранее BBC. Все, что кажется проверяющим подозрительным, может привести к избиениям или даже пыткам током, рассказывают мирные жители. Многих насильно отправляют в Россию.

Собеседники New York Times также рассказывают о допросах, избиениях и пытках в отношении людей, предположительно связанных с вооруженными силами Украины. После "фильтрационных лагерей" украинцев направляют в города по всей России, в том числе на Дальний Восток, пишет издание.

"Российские власти, вероятно, составили списки украинских гражданских лиц, которые, как считается, угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов (политические деятели, активисты, а также сотрудники служб безопасности) для задержания и фильтрации", - цитирует Остриен New York Times.

Украинские власти заявляли, что около 1,6 млн человек были насильственно переселены в Россию. Эти цифры невозможно проверить независимо, отмечает издание. BBC не может оперативно проверить заявления официальных лиц.

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