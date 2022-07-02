Украина обратилась в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о геноциде

Украина подала Меморандум в Международный суд ООН с доказательствами о нарушении Россией Конвенции о геноциде.

"Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде". Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба", - сообщил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В марте Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, осуждающую нарушение прав человека во время военных действий России в Украине и создающую комиссию по их расследованию.

В мае Рада проголосовала за начало расследования вероятных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.