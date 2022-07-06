Международный трибунал по преступлениям России заработает до конца года

Специальный международный трибунал, которой будет рассматривать преступления совершенные российским военным и политическим руководством в Украине заработает в этом году, сообщил замруководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов.

"Международный трибунал будет базироваться в Европе. Изначально планировали, что офис будет в Киеве. Кассационный гражданский суд даже вызвался предоставить для этого помещение, символично, что оно находится напротив посольства РФ", - говорит Смирнов.

Но решение изменили для того, чтобы доверие к этому органу было абсолютным со стороны всех стран цивилизованного мира. "Расположение трибунала на территории потерпевшей от страны может быть воспринято неоднозначно", – говорит Смирнов.

Пока неизвестно количество стран, которые войдут в трибунал. Европейский парламент своим решением уже признал необходимость создания Специального международного трибунала и призвал оказать техническую и финансовую поддержку для этого.

Как известно, 19 мая Европарламент поддержал создание специального международного трибунала по расследованию военных преступлений России и ее союзников против Украины. Создание органа также поддержали в ПАСЕ.

Трибунал имеет целью привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и его ближайшее окружение.