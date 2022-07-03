Последнее обновление: 03.07.2022 13:17

Шойгу доложил Путину об оккупации Луганской области Украины

Министр обороны РФ Шойгу доложил Путину «об освобождении ЛНР» и установлении полного контроля над городом Лисичанск, сообщает Минобороны РФ.

"Как доложил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - говорится в сообщении.

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