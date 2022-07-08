Последнее обновление: 08.07.2022 19:33

Украина получит еще четыре HIMARS от США

Президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую входят, в частности, дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Как уточнили в Пентагоне, в состав нового пакета военной помощи входят: четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы (HIMARS) и дополнительные боеприпасы для HIMARS; три тактические машины для восстановления оборудования; артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм; взрывные боеприпасы; контрбатарейные системы; запчасти и другое оборудование.

В Минобороны США подсчитали, что за последние три недели Соединенные Штаты выделили 2,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины, а всего с начала деятельности администрации Джо Байдена – около 8 миллиардов долларов, передает «Европейская правда».

После получения последнего пакета военной помощи у Украины будет уже 13 РСЗО.

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