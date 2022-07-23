Последнее обновление: 23.07.2022 11:22

США поставят Украине 4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost

США утвердили новый пакет помощи Украине стоимостью 270 миллионов долларов, сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В состав нового пакета военной помощи входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.

Общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.

Кирби также уточнил, что теперь у Украины будет 20 реактивных систем залпового огня HIMARS: 16 от Соединенных Штатов и еще четыре – от других стран-партнеров.

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