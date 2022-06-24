Последнее обновление: 24.06.2022 09:11

США предоставляют $450 млн военной помощи Украине, в пакете HIMARS и патрульные катера

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

"США объявляют о выделении нового пакета помощи в рамках нашей поддержки, чтобы помочь Украине защитить свою демократию на фоне неспровоцированной российской агрессии", - сказал он.

Пакет включает в себя оружие и оборудование, включая новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.

Также будут предоставлены патрульные катера для защиты побережья и внутренних вод.

В Белом доме напомнили, что с начала российского вторжения оказали Украине безопасную помощь на сумму $6,1 млрд.

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