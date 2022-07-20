Последнее обновление: 20.07.2022 10:07

США поставят Украине дополнительные установки HIMARS

Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине, объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби.

"… на этой неделе администрация объявит о новом пакете военной помощи Украине. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена", – сообщил Кирби.

Он уточнил, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS, "которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя".

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