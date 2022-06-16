США передадут Украине 18 гаубиц, 36 тыс. снарядов к ним и ракеты для РСЗО

Пакет военной помощи США для Украины, о котором объявили в среду, предусматривает, в частности, передачу Вашингтоном еще 18 155-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов для них, сообщили в среду американские СМИ со ссылкой на Пентагон.

Кроме того, пакет помощи предусматривает передачу Киеву 18 тягачей для таких гаубиц, дополнительные ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, две противокорабельные системы Harpoon и различные запчасти.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что, по его мнению, в дальнейшем Украине предстоит перейти исключительно на 155-мм гаубицы, потому что США и их партнеры не могут снабжать ее снарядами для ныне используемых орудий еще советского производства.

Ранее в среду президент США Джо Байден по телефону проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд., передает Интерфакс.

По его словам, речь идет о "дополнительной артиллерии, вооружении для береговой обороны, боеприпасах для артиллерии, современных ракетных системах".