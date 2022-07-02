Последнее обновление: 02.07.2022 10:59

США предоставят Украине системы ПВО NASAMS

Соединенные Штаты в пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 миллионов долларов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Также в пакет военной помощи входят до 150 тысяч снарядов для гаубиц калибра 155 миллиметров и четыре дополнительных контрбатарейных радара.

Таким образом, общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ составляет около 6,9 миллиарда долларов.

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