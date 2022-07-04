Schneider Electric продала российский бизнес команде менеджмента

Российский менеджмент выкупил бизнес французской Schneider Electric в России и Беларуси, сообщает РБК со ссылкой на недавнего президента Schneider Electric в России и СНГ.

Новая компания будет называться Systeme Electric. К ней перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске (производит розетки и выключатели), «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области (СЭЗЭМ, производит и адаптирует под местные требования электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации), петербургский НТЦ «Механотроника» (разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций), а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.

После военного вторжения России в Украину Schneider Electric объявила о приостановке поставок своей продукции и новых инвестициях в Россию и Беларусь, а в конце апреля — о намерении продать местный бизнес команде топ-менеджмента. В сообщении тогда указывалось, что на Россию приходится примерно 2% продаж Schneider Electric (исходя из того размера общей выручки в 2021 году, это €580 млн). Сама компания намерена списать €300 млн балансовой стоимости после продажи российского бизнеса.