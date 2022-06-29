Производитель Smirnoff, Guinness и Baileys уйдет из России

Британская Diageo (производит виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness, водку Smirnoff и ликер Baileys) окончательно уходит из России.

«После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране», — цитирует РБК представителя компании. По ее расчетам, этот процесс займет около шести месяцев. На протяжении этого времени Diageo будет поддерживать сотрудников в России и предоставит им расширенный пакет компенсационных выплат.

В марте Diageo приостановила поставки в Россию и на Украину. «В нашем приоритете безопасность наших людей на Украине и всего региона», — поясняли там. Экспорт продукции в Россию Diageo начала в 2006 году.

Тогда же в марте работу в России приостановил американский производитель спиртных напитков Brown-Forman, который выпускает виски Jack Daniels и водку Finlandia.