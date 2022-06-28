Последнее обновление: 28.06.2022 11:06

Производитель лифтов и эскалаторов KONE уходит с российского рынка

Мировой производитель лифтов и эскалаторов KONE принял решение о передаче своего российского подразделения АО "КОНЕ Лифтс" его топ-менеджерам и прекращении деятельности компании в России.

"Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами. Владельцами новой компании станут топ-менеджеры АО "КОНЕ Лифтс" Генеральный директор Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп", - говорится в сообщении компании.

Соглашение между корпорацией KONE и будущими владельцами подписано 28 июня 2022 года.

Подчеркивается, что компания будет осуществлять все необходимые мероприятия в рамках технического обслуживания эксплуатируемых в России лифтов и эскалаторов и продолжит выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию оборудования. Кроме того, компания завершит все открытые проекты в стадии исполнения - работы будут завершены и оборудование будет передано клиентам.

После того, как сделка будет закрыта, корпорация и бренд KONE покинут российский рынок, компания начнет функционировать самостоятельно и под другим названием.

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