Владелец брендов KFC и Pizza Hut полностью уходит из России

Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, полностью покинет Россию, сообщается на официальном сайте компании..

“В прошлом месяце завершена передача права собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который инициировал процесс ребрендинга заведений. Компания также находится на продвинутой стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть ресторанов по франшизе, местному оператору”.

Это основано на предыдущих действиях Компании по приостановке деятельности всех ресторанов, принадлежащих компании, прекращению всех инвестиций и усилий по развитию ресторанов, а также перенаправлению любой прибыли от операций в России на гуманитарные цели. После завершения транзакции KFC, Yum! бренды намерены полностью уйти из России.