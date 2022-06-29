Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

Финский концерн Nokian Tyres решил свернуть бизнес в России из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба компании.

"После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили оставить Nokian Tyres без присутствия в России и сосредоточиться на возможностях роста на основных наших рынках… ", - цитирует пресс-служба президента и главного исполнительного директора Nokian Tyres Юкки Моисио.

В рамках этого процесса Nokian Tyres во втором квартале 2022 года спишет российские активы на сумму около 300 млн евро. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Беларуси на 31 мая 2022 года составила около 400 млн евро, передает Интерфакс.

Отмечается, что компания оценит различные варианты выхода из бизнеса. Уход будет осуществляться с учетом прав сотрудников и действующего законодательства.

Согласно сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, в регионе работает завод автомобильных шин Nokian Tyres, компания уведомила областную администрацию об увольнении 300 работников по соглашению сторон в июле 2022 года.

Кроме того, совет директоров Nokian Tyres отстранил от руководства российско-азиатского направления компании Андрея Пантюхова.

22 марта Nokian Tyres заявил о прекращении инвестиций в производство автомобильных шин на территории РФ. При этом компания продолжила выпуск шин на своём заводе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Между тем, компания решила нарастить мощности своих заводов в Финляндии и США. В перспективе компания рассчитывала производить все продаваемые в Северной Европе шины в финском городе Нокиа, а шины для Северной Америки - также в Нокиа и в США. На сегодняшний день тяжелые шины компания разрабатывает и производит в Финляндии. Грузовые и автобусные шины разрабатываются в Финляндии, а производятся в других странах.