Британская разведка: Россия поменяла нескольких командующих в Украине генералов

С начала июня российское высшее командование "с высокой степенью вероятности сместило нескольких генералов с ключевых оперативно-командных должностей", связанных с войной в Украине.

Об этом говорится в очередной ежедневной сводке министерства обороны Великобритании, передает BBC.

В частности, аналитики британской разведки считают, что в числе затронутых этими перестановками - командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и командующей Южной группировки войск генерал армии Александр Дворников.

Дворников какое-то время вероятно исполнял обязанности оперативного командующего всей группировкой войск. Генерала Дворникова с апреля называли командующим армией вторжения, но примечательно, что информация об этом с самого начала исходила от западных разведок - Москва об этой его функции ни разу официально не упоминала.

"Командование южной группировкой войск, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину", - пишет британская разведка. Суровикин упоминался в этом качестве в сообщении российского минобороны накануне; прежде он был известен как командующий Воздушно-космическими силами России, о его назначении на новую должность не сообщалось, отмечали даже российские информагентства.

"Южная группировка войск продолжает играть центральную роль в российском наступлении на Донбасс. На протяжении более 30 лет карьеры Суровикина его преследовали обвинения в коррупции и жестокости", - пишут британские разведчики.

Также, в сводке говорится о том, что Украина, вероятно, "переконфигурирует свою оборону сектора Северодонецк-Лисичанск", по мере того как российские бронетанковые части продолжают ползучее продвижение к южному краю застроенной части этой зоны.