Замглавы администрации Луцкий о блокировке «Желтых сливов» - «это обыкновенная война»

Замглавы администрации Лукашенко Игорь Луцкий назвал блокировку Telegram-канала "Желтые сливы" «это обыкновенная война» и «элементом утрашения».

"Это обыкновенная война. Мы уже говорили о том, что нужна диверсификация информационной работы. Мы не должны останавливаться только на одном канале распространения информации. Технологические платформы уже давно на самом деле диктуют правила, просто мы еще не попадали в сферу их внимания. Telegram-канал "Желтые сливы" уже приближался к 200 тыс. подписчиков. Кому-то стало от этого, конечно же, плохо", - заявил Луцкий, которого цитирует БелТА.

«Это чистой воды политика, которая реализуется через такие волюнтаристские решения. Еще раз повторюсь, гибридная, информационно-психологическая война уже давно идет. Просто в нужный момент они включают нужные механизмы. Они нам рассказывали о свободе слова, демократии, о недопустимости тех или иных шагов и действий. Все то, что мы пытались им сказать, они даже слушать и видеть не хотят. Для меня тут все понятно и ясно. Это чисто политический инструмент. Можно сказать, даже элемент устрашения. Будете себя плохо вести - мы вас уничтожим".

"Понимаете, американцы и европейцы очень болезненно относятся к успешным проектам, успешному развитию. И вся их политика построена по принципу домино. То есть они хотят повалить одну фишку, которая повлечет за собой падение всех остальных. Этой политике уже достаточно много лет, в зависимости от геополитической обстановки они либо усиливают, либо ослабляют это давление", - излил на свет «правду» Игорь Луцкий.

Зато теперь хорошо понятен месседж, который пыталось и пытается донести белорусское «министерство правды», в том числе под недавним руководством г-на Луцкого, блокируя белорусские и не только сайты.