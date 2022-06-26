Лукашенко: Помогите приспособить самолеты, чтобы нести ядерные заряды

Лукашенко попросил у Путина помощи в модернизации военной авиации для доставки ядерных зарядов.

"Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем, или вы перевезете, туда ядерные боеприпасы. Но шутить нам нельзя. Мы помним 1941-й, когда нас убаюкивали: "Все будет хорошо, все тихо, никто не нападет". А потом оказались не готовы к этому. Поэтому для нас очень серьезная ситуация. Не в первый раз ставлю перед вами этот вопрос. Знаю, что вы рассматривали в Министерстве обороны. Хотелось бы услышать, как будут развиваться здесь события», - сказал Лукашенко на встрече с Путиным.

Он также отреагировал на замечание Главы белорусского государства, что на действия США можно было бы ответить зеркально:

"Можно (ответить – ред.). Но нам с вами даже зеркально, наверное, не стоит отвечать, нет необходимости... Поэтому я предлагаю следующее. На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов СУ-25. Их можно было бы дооборудовать, правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах России (мы с вами договоримся, как это сделать), и соответствующим образом начать подготовку летного состава. Это первое", - заявил в ответ Путин.

"И второе. Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - пообещал он.

Он предложил поручить министрам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран проработать все детали, связанные с этим.

"Да. Согласен абсолютно", - ответил Лукашенко.