Посол РФ: Россия поставит Беларуси то оружие, которое сочтет возможным

Россия поставит Беларуси то оружие, которое посчитает возможным, "это общепринятая практика" для укрепления отношений между странами, заявил в среду посол РФ в Беларуси Борис Грызлов.

"Я знаю, что во время встречи министра обороны Шойгу и… Лукашенко обсуждался вопрос о поставках вооружения. И мы говорили о современном вооружении, и тоже это не должно вызывать у Запада какую-то неожиданную реакцию, ничего экстраординарного в этом нет. Мы поставим то вооружение, которое считаем возможным, это общепринятая практика для укрепления нашей союзной группировки и нашей западной границы", - сказал Грызлов.

Ранее Лукашенко заявил о готовности купить почти всю российскую технику, которую завезли в Беларусь для учений «Союзная решимость». Речь может идти об истребителях Су-35С, ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".

Грызлов также заявил, что численность личного и состав и количество оружия, участвующих в учениях, не превышает планку, установленную Венским документом 2011 года.

"На эти учения прибыли и войска наши российские, и вооружение. Хочу сразу обратить внимание, что есть некая планка по количеству участников учений и по количеству вооружения. Она установлена Венскими решениями от 2011 года. Эта планка не превышена, и поэтому беспокоиться тут не о чем", - утверждает посол.