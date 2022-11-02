Последнее обновление: 02.11.2022 13:39

Белый дом не подтверждает переброску Россией гиперзвукового оружия в Беларусь

Американская администрация не подтверждает утверждения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Беларусь, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларуси", - сказал Кирби.

По его словам, США также "не видят никаких признаков того, что» Беларусь готова «ввязываться в войну в Украине».

Вместе с тем, комментируя заявления властей Беларуси, объясняющие присутствие российских войск в стране стремлением укрепить боевую готовность, Кирби допустил, что "это также может быть попыткой сковать украинские силы на севере страны и отвлечь их от» военных действий на востоке и юге Украины.

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