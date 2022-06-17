Промпроизводство в Беларуси в январе-мае 2022 года упало на 4,2%

Объем промышленного производства Беларуси в январе-мае 2022 года в текущих ценах составил 67,378 млрд. рублей и снизился на 4,2% к январю-маю 2021 года.

В мае 2021 года объем промпроизводства составил 12,984 млрд. рублей и снизился на 6,1% к апрелю 2022 года и упал на 11% к маю 2021 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 3,3%, в «Обрабатывающей промышленности» снижение составило 5,0%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» - 1,2%, в «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 0,7%.

Запасы готовой продукции за май выросли на 164 млн. рублей и на 1 июня 2022 года составили 7,563 млрд. рублей, что составляет 69,2% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,3%.