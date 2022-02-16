Промпроизводство в Беларуси в январе 2022 года выросло на 6,5%

Объем промышленного производства Беларуси в январе 2022 года в текущих ценах составил 13,841 млрд. рублей и вырос на 7,2% к январю 2021 года.

В декабре 2021 года объем промпроизводства составил 14,551 млрд. рублей.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 8,9%, в «Обрабатывающей промышленности» - на 7,7%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 6,0%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксировано снижение на 2,1%.

Запасы готовой продукции за январь выросли 689,9 млн. рублей и на 1 февраля 2022 года составили 6,136 млрд. рублей, что составляет 53,4% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 15,0%.