Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле 2022 года упало на 2,5%

Объем промышленного производства Беларуси в январе-апреле 2022 года в текущих ценах составил 54,394 млрд. рублей и снизился на 2,5% к январю-апрелю 2021 года.

В апреле 2021 года объем промпроизводства составил 13,427 млрд. рублей и снизился на 7,8% к марту 2022 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 4,3%, в «Обрабатывающей промышленности» снижение составило 3,3%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 0,4%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксировано снижение на 0,7%.

Запасы готовой продукции на 1 мая 2022 года составили 7,399 млрд. рублей, что составляет 66,8% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,1%.