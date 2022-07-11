МЧС взорвало 40-метровое здание завода ОАО «Технолит Полоцк».

Как сообщает МЧС, взрывотехники отряда «Витязь» готовили объект две недели. Чтобы взорвать 40-метровое здание высотой порядка 12 метров спасатели заложили более 50 кг взрывчатки.

До этого спасатели провели направленный взрыв литейного цеха завода. В этот раз они снесли кузнечный цех.

В МЧС отметили, что это не последний взрыв на данном объекте, после необходимых подготовительных работ спасатели проведут еще несколько направленных взрывов.