Последнее обновление: 11.07.2022 13:07

МЧС взорвало 40-метровое здание завода ОАО «Технолит Полоцк»

МЧС взорвало 40-метровое здание завода ОАО «Технолит Полоцк».

Как сообщает МЧС, взрывотехники отряда «Витязь» готовили объект две недели. Чтобы взорвать 40-метровое здание высотой порядка 12 метров спасатели заложили более 50 кг взрывчатки.

До этого спасатели провели направленный взрыв литейного цеха завода. В этот раз они снесли кузнечный цех.

В МЧС отметили, что это не последний взрыв на данном объекте, после необходимых подготовительных работ спасатели проведут еще несколько направленных взрывов.

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