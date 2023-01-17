Последнее обновление: 17.01.2023 08:48

Промпроизводство в Беларуси в 2022 году упало на 5,4%

Объем промышленного производства в Беларуси в 2022 году в текущих ценах составил 169,6 млрд. рублей и упал на 5,4% к уровню 2021 года.

В «горнодобывающей промышленности» производство выросло на 2,5%, а в «обрабатывающей промышленности» рухнуло на 6,2%, в «снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» снизилось на 2,3% и «водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» – на 2,6%.

Индекс промышленного производства за декабрь 2022 г. к ноябрю 2022 г. составил 102,5%, сообщил Белстат.

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