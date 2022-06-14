Последнее обновление: 14.06.2022 16:36

Недостроенный «Гулливер» в Минске заменят жильем для нуждающихся

Власти Минска приняли решение построить жилой комплекс на месте недостроенного ТРЦ «Гулливер» на ул. Притыцкого.

Как сообщила директор УКС Мингорисполкома Анжела Бобарико, сейчас идет предпроектная проработка будущей застройки.

«…на этой площадке можно разместить до 70 тысяч кв. м жилья. Предварительно там намечается пять зданий: один дом с подземным паркингом в индивидуальном исполнении и четыре панельных столбика. Часть жилья предназначается для нуждающихся», - цитируют Бобарико госСМИ.

Реализация нового плана, возможно, стартует в 2023 году.

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