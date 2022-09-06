В Беларуси отменяется плата за разрешение на перепланировку жилого помещения, согласование самовольного переустройства, перевод жилого помещения в нежилое, следует из указа №311 от 6 сентября 2022 года.

Документ вносит поправки в правовое регулирование порядка осуществления более 300 административных процедур.

В частности, сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с выдачей иностранцам разрешений на постоянное проживание в Беларуси.

Указом вводятся новые административные процедуры, необходимые для реализации гражданами своих прав (например, выдача свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта, решения о представлении бесплатно одной попытки экстракорпорального оплодотворения).

Документом также исключаются полномочия госучреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» по продлению срока действия разрешения на открытие представительств иностранной организации на территории парка. Такое разрешение будет выдаваться бессрочно.