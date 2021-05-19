Последнее обновление: 19.05.2021 07:53

Dana Holdings войдет в состав учредителей управляющей комплексом «Минск-Мир» компании

Белорусские власти создают управляющую компанию, которая будет осуществлять управление общим имуществом, эксплуатацию и обслуживание зданий, входящих в состав комплекса «Минск-Мир» (район в Минске).

Решение утверждено целым постановлением правительства Беларуси №271 от 15 мая 2021 года, согласно которому заказчик застройки ООО «ДАНА АСТРА», выступит единственным или одним из учредителей управляющей компании.

«управляющая организация – юридическое лицо Республики Беларусь, участником или одним из участников которого является заказчик комплекса «Минск-Мир» – иностранное общество с ограниченной ответственностью «ДАНА АСТРА» (далее – заказчик комплекса «Минск-Мир»), осуществляющее управление общим имуществом, эксплуатацию и обслуживание общего имущества в отношении зданий комплекса «Минск-Мир», - говорится в документе.

«Основной задачей управляющей организации является управление общим имуществом», - также сказано в документе.

Как следует из длинного списка обязанностей, управляющая компания будет выполнять те же функции, что и товарищество собственников или ЖСПК - управлять общим имуществом совместного домовладения.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование