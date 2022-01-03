Последнее обновление: 03.01.2022 11:09

Лукашенко требует сжимать квадратные метры жилья в Минске

Лукашенко в очередной раз поднял тему увеличения строительства жилья в городах-спутниках Минска.

"Мы договорились, что в Минске будем немножко "сжимать" квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть. Но это не те пробки, что в Москве и так далее. Поэтому горький опыт наших братьев-россиян надо учитывать и постараться не стягивать всю страну в Минск", - сказал Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина.

На этот раз Лукашенко не стал грозить полным запретом на строительство жилья в Минске, а сказал лишь о сокращении строительства: "От этого никуда не денешься. Здесь будут нужны и трудовые ресурсы, поскольку Минск - крупный промышленный город и все-таки столица. Но значительно сократить надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей".

Он также поручил «немедленно» продать пустующие земельные участки вблизи Минска, «не обижая местное население».

"Надо немедленно продать эти участки людям, не обижая местное население, тех, которые веками или десятилетиями жили в этих деревнях", - потребовал пенсионер.

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