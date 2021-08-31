Власти Беларуси озаботились отсутствием инфраструктуры в регионах

Белорусские власти озаботились созданием минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры во всех населенных пунктах страны, решить проблему призван очередной указ №325 от 31 августа 2021 года.

«Документом устанавливается право заказчиков, застройщиков, инвесторов на финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за счет собственных средств (в том числе в случаях, когда это не предусмотрено условиями аукциона либо инвестиционного договора); строительство объектов инфраструктуры на основе архитектурно-планировочной концепции, разрабатываемой в составе предпроектной документации (в населенных пунктах, где отсутствует утвержденная градостроительная документация); передачу построенных объектов инфраструктуры в государственную собственность либо регистрацию права собственности на эти объекты и их последующую самостоятельную эксплуатацию», - говорится в официальном комментарии к документу.

Еще, для собственников жилых домов увеличивается с 1-го до 3-х лет срок возмещения платы за присоединение к сетям водоснабжения (водоотведения), построенным эксплуатирующими организациями.