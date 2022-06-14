Последнее обновление: 14.06.2022 16:36

Прокуратура Беларуси потребовала убрать из интернета «экстремистскую» литературу

Прокуратура Советского района г.Минска потребовала от интернет-площадок исключить из продажи книжные издания, включенные в республиканский перечень экстремистских материалов, сообщает Генпрокуратура РБ.

«…прокуратура … потребовала незамедлительно устранить нарушения законодательства о противодействии экстремизму и исключить предложения к продаже книжных изданий, включенных в республиканский перечень экстремистских материалов», - говорится в сообщении.

Требования были направлены в адрес электронной площадки kufar.by, интернет-магазинов OZON и Bestbooks.by.

«По результатам исполнения акта надзора все нарушения устранены», - также сказано в сообщении.

Тем не менее, по фактам распространения «экстремистской литературы» открыт административный процесс по ч.2 ст.19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

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