В Беларуси вводится блокировка копий заблокированных интернет-сайтов

Белорусские власти ужесточают информационный железный занавес через законодательную возможность автоматической блокировки так называемых копий интернет-сайтов.

Соответствующие поправки в «Положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет ресурсу» приняты совместным постановлением Оперативно-аналитического центра при президенте РБ, Министерством информации и Министерством связи №2/6/2 от 25 марта 2021 года.

В частности, информация о блокировке интернет-сайта теперь будет содержать «доменное имя, IP-адрес, URL, иную информацию, позволяющую идентифицировать интернет-ресурс, в том числе его копию.

В документе дается определение термину «копия»: «копия интернет-ресурса – интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».

«Министерство информации при выявлении копии интернет-ресурса направляет уведомление в Государственную инспекцию для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа. При условии нахождения копии интернет-ресурса в национальном сегменте сети Интернет также уведомляется ее владелец», - такой поправкой дополнено положение о блокировке сайтов.

«Список ограниченного доступа обязателен для исполнения всеми поставщиками интернет-услуг на территории Республики Беларусь и формируется Государственной инспекцией на основании решений об ограничении доступа к интернет-ресурсу, принимаемых Министерством информации, уведомлений Министерства информации о включении в список ограниченного доступа копий интернет-ресурсов, решений Государственной инспекции о включении в список ограниченного доступа интернет ресурса, позволяющего пользователям интернет-услуг получать доступ к интернет ресурсу, включенному в список ограниченного доступа», - также сказано в документе.

Если ранее блокировка сайта в национальном сегменте сводилась больше к своего рода экономическому давлению на неугодный властям интернет-ресурс, то теперь населению страны объявлена нескрываемая информационная блокада.

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