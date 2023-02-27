Власти Беларуси запретили продажу «экстремистских» б/у книг

Прокуратура города Минска выявила факты предложения к приобретению на сайте крупного аукциона книжных изданий, объявленных властями экстремистскими материалами.

«В ходе мониторинга установлено, что решением суда Центрального района г.Минска от 9 января 2023 года книги В.Суворова «Тень победы» и В.Деружинского «Забытая Беларусь» признаны экстремистскими материалами. Однако 4 пользователя онлайн-площадки предлагали их к приобретению неограниченному кругу лиц. В свое время владелец сайта не принял мер к своевременному удалению таких предложений», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Отмечается, что прокуратура Минска потребовала незамедлительно «исключить демонстрацию и предложение к приобретению названных экстремистских материалов».