Последнее обновление: 27.02.2023 10:45

Власти Беларуси запретили продажу «экстремистских» б/у книг

Прокуратура города Минска выявила факты предложения к приобретению на сайте крупного аукциона книжных изданий, объявленных властями экстремистскими материалами.

«В ходе мониторинга установлено, что решением суда Центрального района г.Минска от 9 января 2023 года книги В.Суворова «Тень победы» и В.Деружинского «Забытая Беларусь» признаны экстремистскими материалами. Однако 4 пользователя онлайн-площадки предлагали их к приобретению неограниченному кругу лиц. В свое время владелец сайта не принял мер к своевременному удалению таких предложений», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Отмечается, что прокуратура Минска потребовала незамедлительно «исключить демонстрацию и предложение к приобретению названных экстремистских материалов».

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