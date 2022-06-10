Лукашенко: Тихановская просится домой, в белорусских батальонах в Украине хотят воевать только 4 «беглых»

Лукашенко сегодня заявил, что «беглые» оппозиционеры, включая Светлану Тихановскую, просятся обратно домой, а в созданных в Украине белорусских батальонах Калиновского и «Перамога» реально воевать хотят только четыре человека.

Видео фрагмент заявления Лукашенко на эту тему опубликовала его пресс-служба.

«..Последнее время многое увидели, еще больше увидят сейчас, беглые, просятся обратно. Ну, кто-то приехал и рассказывают, как им там "хорошо" - у наших соседей и у других. Вот я вам приведу один пример: все ринулись - и поляки, и неполяки, и этнические, и неэтнические - в Польшу.

Последняя тенденция: да, хорошо, ребята, но там война идет, в Беларуси что-то надо делать: ну, осечка в 2020 году, как они называют, но надо что-то делать. Давайте в Украину, там два легиона организовалось – Калиновского и «Перамога».

Организовали два легиона, вооружили - на фронт. Не хотят на фронт! Четыре человека пошло воевать из 150, которых они там собрали. Там же тысячи их, 150 в легионы пошли, четверо только - воевать. Ну, ладно, на посты их поставили.

Чтоб вы знали, мы их пофамильно всех видим и знаем. И мы их скоро достанем. Просто время для этого надо.

На постах тоже не очень. Хорошо было, когда их собирали в Киеве. В ресторане каком-то они там собирались, пили, ели, да ? В ресторане хорошо было - в момент их сбора. А потом - на фронт или на посты. «Нет!». Ну и что: украинцы говорят: "Ну ладно, будем вас готовить для будущей вооруженной революции в Беларуси", - отметил глава государства.

Ну пусть попробуют. А многие ж назад просятся. Я не называю фамилии. И даже главная за говлоу берется: «Я на это не подписывалась, пустите меня домой, хочу». А не пускают. Раз уже деньги вложили, имя используют. Ну кем заменить? Заменить – это всё, разрушить. Всё, не пускают. Вот эти вот идиоты, которые подготовлены в США, они вокруг окружают и вот как знамя перед собой держат. Ну, слава богу, что такое знамя…».