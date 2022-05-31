Лукашенко повторно похвалил КГБ за операцию на территории Украины «без единого выстрела»

Лукашенко, вручая награды сотрудникам КГБ, похвалился, что удалось «без единого выстрела» провести операцию по освобождению из украинского плена около 70 белорусских водителей-дальнобойщиков.

"Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи", - сказал сегодня Лукашенко, отметив, что белорусов были убиты украинцами еще до начала операции по совбождению.

"Придет время, мы разберемся и с ними", - заявил он.

"Я помню, тогда сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем в том числе и острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей… была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, в Украине так и никто не разобрался, как это случилось», - утверждает Лукашенко.

Впрочем, об этой операции Лукашенко рассказал еще 7 апреля на заседании Совбеза.

"Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили", - сказал тогда Лукашенко.

"Блестяще провели, даже вы не заметили. Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия, пусть Макей разговаривает с этим послом Украины, что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют. Ведь и здесь немало во главе с послом украинцев, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать", - подытожил тогда он.