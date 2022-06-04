Последнее обновление: 04.06.2022 10:16

В мире число заражений коронавирусом превысило 534,77 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 534778437 (+619194 сутки) по данным Worldometer на 8:47 4 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6319057 (+1562) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22831225 (+72363) человек, из них 36684 (+5) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 505628155 (+545269) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 86450603 (+103221) случаями заражения, Индия – 43171872 (+2273), Бразилия – 31137479 (+36189), Франция – 29595892 (+25130) и Германия – 26510828 (+41297). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 103221, Северная Корея – 82160, Тайвань – 76564, Германия – 41297, Бразилия – 36189. Беларусь (-) – на 129 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1033369, Бразилия – 667019, Индия – 524651, Россия – 379363 и Мексика – 324966. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 316, Тайвань – 142, Испания – 102, Германия – 81, Россия – 78. Беларусь – на 89 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.

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