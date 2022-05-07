Беларусь лишили членства в Международной теннисной федерации

Беларусскую и российскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF), сообщили накануне в Федерации тенниса Украины, поставившей этот вопрос на внеочередной конференции ITF.

В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения российской и белорусской теннисной федераций.

"Вопрос об отстранении отдельных спортсменов будет обсуждаться в будущем", - заявили в украинской организации.

В апреле теннисистам из России и Беларуси было запрещено участвовать в турнире Большого шлема в Уимблдоне в 2022 году.