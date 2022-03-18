Российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге

Бриллиантовая лига приняла решение не допустить до участия в своих соревнованиях легкоатлетов, представляющих Россию и Беларусь.
Как говорится в сообщении пресс-службы лиги, решение было принято на генеральной ассамблее Бриллиантовой лиги в Белграде.
Между тем, ранее Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) уже запретила россиянам и белорусам выступать в соревнованиях под своей эгидой.
Легкоатлетические турниры в рамках Бриллиантовой лиги проводятся с 2010 года.
Бриллиантовая лига представляет собой серию коммерческих турниров по легкой атлетике.