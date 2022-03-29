Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций Беларуси и России, поскольку обе федерации «нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU».

Тем самым они нанесли ущерб репутации биатлона и международного союза, говорится в заявлении Исполнительного комитета IBU.

Также в Исполкоме отметили, что поскольку вторжение России в Украину остановило деятельность Федерации биатлона Украины, было бы несправедливым, если бы федерации Беларуси и России продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU.

Ранее Международный союз биатлонистов отстранил белорусских и российских спортсменов от участия в соревнованиях.