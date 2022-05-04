Последнее обновление: 04.05.2022 17:09

Польша построила 50 км забора на границе с Беларусью

В Польше построили уже более 50 километров забора на границе с Беларусью, Погранстража Польши уже зафиксировала первые попытки повредить его.

В одном случае металлический забор разрезали, образовав щель шириной около 30 см, также обнаружили попытку подкопа. Считается, что это могли сделать белорусские пограничники или мигранты, сообщает RMF24.

Погранстража Польши утверждает, что в будущем станет проще быстро обнаруживать такие случаи, ведь вдобавок к физическому барьеру будут установлены камеры и датчики движения.

Строительство забора началось в январе 2022 года, он должен протянуться более чем на 180 километров вдоль сухопутной части границы с Беларусью. Ориентировочная стоимость проекта – $394 млн.

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