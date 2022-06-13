Последнее обновление: 13.06.2022 15:53

Польша построила 140-километровую стену на границе с Беларусью

Погранстража Польши сообщила о завершении строительство первого отрезка заграждения на границе с Беларусью протяженностью 140 километров.

"Первые участки построенного заграждения на границе введены в эксплуатацию. Продолжается прием остальных участков. Пролеты уже расположены на участке протяженностью 140 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни начнется установка электронного оборудования на ограждении.

Ранее сообщалось, что заграждение высотой 5 метров протянется на 186 километров. Строительные работы планируется завершить до 30 июня.

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