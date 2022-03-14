Активисты третьи сутки блокируют на границе Польши фуры, следующие в РФ и Беларусь

Активисты вторые сутки блокируют направляющиеся в Беларусь и Россию фуры с грузами в пункте пропуска Козловичи-Кукурики на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ, как Dziennik Wshodni.

Первые активисты вышли на КПП утром в субботу. Они требуют расширить европейские санкции в том числе на дорожный транзит товаров. По состоянию на 13 марта очередь из фур достигла 28 километров. Люди остаются дежурить и на ночь.

"Это спонсирует убийства наших соотечественников", - говорит участник акции, живущий и работающий в Варшаве украинец.

Водители возмущаются, заявляя, что "не интересуются политикой" и просто делают свою работу. Не все соглашаются говорить, что везут.

"Мы убеждаем их, что нужно смотреть шире, а не просто делать свою работу. Молчание тоже поддерживает эту войну", – говорят участники акции.

Водителям фур раздают листовки: "То, что вы делаете, только продолжает кровопролитие. Эти товары не нужны виновникам агрессии, они нужны её жертвам. Не будьте соучастниками преступлений против человечности".

Представитель налоговой администрации в Люблине прокомментировал, что большинство фур везут товары не из Польши, а из других стран ЕС, и что это товары, которые не попали под санкции Евросоюза.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер в субботу сказал, что в ЕС пока нет консенсуса по поводу ограничения наземной перевозки товаров. В МИД отметили, что на границе усилят контроль, чтобы не допустить обхода санкций на определенные группы товаров.