Путин и Лукашенко обсудили войну в Украине

Путин и Лукашенко в состоявшемся 3 мая телефонном разговоре обсудили продолжающуюся более двух месяцев войну в Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», - говорится в сообщении.

Помимо дел военных обсуждалась и еще одна, весьма некомфортная для Лукашенко тема.

«В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства… Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества», - сказано в сообщении.

Пресс-служба Лукашенко о телефонном разговоре пока не сообщала.