Лукашенко не смог обсудить с Путиным импортозамещение, договорился о новой встрече

Путин провел краткую беседу с Александром Лукашенко на полях саммита ОДКБ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ходе нее стороны договорились в ближайшее время провести полноформатные переговоры.

Накануне поездки в Москву, Лукашенко заявил, что на очередной скорой встрече с Путиным намерен обсудить вопрос импортозамещения.

«Я так обдумываю эти проблемы, при встрече с президентом России мы будем серьезно еще раз обсуждать, импортозамещение - это вопрос очень важный. Много компетенций и в Беларуси, и в России. Ну, они в силу определенных причин не развивались так, как надо. Слава богу, что эти компетенции существуют", - сказал Лукашенко в субботу.