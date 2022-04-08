Песков: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшее время

Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в ближайшее время, подтвердил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро", - сказал представитель Кремля. Он не стал говорить о подробностях, пообещав "сообщить своевременно", где и как пройдет эта встреча.

Песков также отказался пока анонсировать планы встречи Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС.

"Мы своевременно сообщим об этом", - заверил он.