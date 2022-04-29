Россия нанесла ракетный удар по Киеву во время переговоров Зеленского и Гутерриша

Пять ракет были выпущены Россией по Киеву в тот момент, когда там находился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ракеты взорвались в центральном Шевченковском районе города. В результате, как сообщают городские власти, пострадали по меньшей мере три человека. Одна из ракет упала неподалеку от гостиницы, в которой остановился генсек ООН.

Удар был нанесен буквально через час после окончания совместной пресс-конференции Гутерриша и Зеленского, в ходе которой руководитель ООН подверг критике Совет Безопасности за неспособность предотвратить или остановить эту войну.

Ни сам генсек, ни члены его делегации не пострадали. Как рассказал пресс-секретарь Гутерриша, во время обстрела участники делегации проводили встречу с украинским премьер-министром в его офисе, и в отеле никого из них не было.

"Я был шокирован, когда узнал, что две ракеты взорвались в городе, где я нахожусь", - сказал Гутерриш в интервью BBC.

"Совершенно необходимо положить конец этой войне, и нам совершенно необходимо найти решение для этой войны", - добавил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал удар крылатыми ракетами по Киеву в то время, когда там находились генсек ООН и премьер-министр Болгарии, отвратительным, варварским поступком.