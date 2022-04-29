Последнее обновление: 29.04.2022 08:10

Немецкий концерн Henkel уходит из Беларуси

Немецкий концерн Henkel в отчете о продажах в первом квартале 2022 года сообщил о том, что уходит из Беларуси.

«Кроме того, на фоне развития событий войны на Украине мы решили в середине апреля прекратить нашу предпринимательскую деятельность в России. Кроме того, мы приняли решение о прекращении нашей деятельности в Беларуси. Это влияет на годовой объем продаж на общую сумму около 1 миллиарда евро и более 2500 сотрудников», - сказал Карстен Кнобель, генеральный директор Henkel.

Henkel — один из крупнейших производителей бытовой химии, косметических и строительных товаров, включая такие бренды как: Persil, Losk, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, "Момент" и другие.

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