Международные технологические компании продолжают покидать Россию и Беларусь

Международные технологические компании продолжают уходить с рынков, а также предоставлять услуги России и Беларуси из-за развязанной войны против Украины.

В частности, американская компания по лицензированию иностранных врачей ECFMG отказывает россиянам в получении сертификатов. Организация ECFMG заблокировала личные кабинеты тех россиян, которые уже оплатили услуги и начали процесс прохождения сертификации в американской ординатуре. Деньги в учетной записи отображаются, однако воспользоваться ими нельзя.

FANUC приостановил все поставки в Россию и Беларусь, а также передаст 1 миллион евро на гуманитарную помощь.

Hexagon приостановила экспорт всех лицензий на аппаратное и программное обеспечение в России. Для гуманитарной поддержки в Украине и предоставления убежища беженцам Hexagon пожертвовала 500 000 евро.

Поставщик промышленной автоматизации и информационных продуктов из США — Rockwell Automation — приостановил деятельность в РФ и Беларусь. Компания также отказалась от продажи своего ПО и территории этих стран.

Компания Salesforce — разработчик одноименной CRM-систем — приостановила операции в России. В заявлении компании указано, что прямого бизнеса на российском рынке она не имеет, расторжение отношений с российскими пользователями происходит через реселлеров.

Ученые РФ могут потерять доступ к 97% научной информации. Пользователям из РФ будет закрыт легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативным базам данных Web of Science и Scopus.