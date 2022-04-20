SAP объявила об уходе из России и Беларуси

Немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP планирует уйти из России, сообщается на сайте компании.

«Мы остановили продажи в России и Беларуси и прекращаем все облачные операции в России. Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах по уходу из России, где мы работаем более 30 лет и создали отличную команду», — заявили в SAP.

Там пояснили, что данные на облачных платформах тех компаний, которые не находятся под санкциями, могут быть удалены, отправлены им или перенесены в центр обработки данных за пределами России. Компания также заявила о своем намерении отказаться от поддержки и обслуживания локальных продуктов в России. Тем не менее те в России, кто уже использует локальное ПО, по-прежнему смогут пользоваться продуктами компании.

Помимо того, SAP пожертвовала на помощь Украине €3,7 млн.

«Мы подтверждаем, что помимо соблюдения санкций компания также предпринимает последовательные и важные шаги по сворачиванию бизнеса в России», — сказал представитель SAP РБК.

Близкий к компании источник сообщил РБК, что «пока ничего ни для сотрудников, ни для клиентов не меняется, пока решение о сценарии не принято».

В начале марта SAP заявила, что приостанавливает продажу продуктов и оказание услуг в России. Близкий к компании источник сообщил РБК, что помимо приостановки продаж производитель продолжит оказывать поддержку клиентам, не попавшим под санкции ЕС и США. Позже производитель пояснил, что продолжает поддерживать основных клиентов в России. Среди них больницы, гражданская инфраструктура и организаторы цепочек поставок еды.

В России SAP продавала системы управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM), управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD). Среди ее клиентов были Сбербанк, «Газпром» и другие компании, в том числе малого и среднего бизнеса.

Тогда же об аналогичном решении объявила компания Microsoft. Однако позже американский производитель ПО уточнил, что продолжит сотрудничать с клиентами в России, которые не находятся под санкциями.