Датский производитель электросчетчиков Kamstrup уходит из России и Беларуси

Датский производитель ультразвуковых теплосчетчиков, расходомеров и электросчетчиков Kamstrup заявил о своем уходе из России и Беларуси.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Berlingseke.

"Наш офис, сотрудники и местное сотрудничество с дилерами в настоящее время ликвидируются в соответствии с действующими правилами", - пояснила представитель компании Луис Вестергорд-Хасен.

По данным издания, это решение было принято компанией в марте. Оборот Kamstrup в России составлял от пяти до десяти млн крон ($720 тыс. - $1,43 млн) в год.